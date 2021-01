Abel critica gramado da Ilha do Retiro por lesões de Veiga e Veron e revela reclamação de Patrick de Paula

O Palmeiras conquistou importante vitória neste sábado (9) contra o Sport, na Ilha do Retiro. Com alguns titulares poupados, porém, o técnico Abel Ferreira teve reclamações a fazer por conta de lesões. Durante a partida, Raphael Veiga e Gabriel Veron foram substituídos após sentirem incômodo muscular, preocupando o treinador e sua comissão técnica para a sequência da temporada.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras Cesar Greco/Palmeiras

Após o duelo, durante entrevista coletiva, o comandante português pontuou que o estado do gramado, mais alto que outros que tiveram partidas do Alviverde, prejudicou o time neste sentido.

“Essas são as notícias negativas do jogo. Eu tive a oportunidade de uma pronta análise deste estádio e deste gramado. É muito bonito, mas, me desculpem dizer, esse gramado não existe mais, com um palmo de altura, onde se requer muito do nível muscular dos jogadores”, disse o treinador, que ainda revelou que Patrick de Paula também reclamou de dores.

“Mas eu disse para os jogadores, o gramado é igual para os dois, assim como o campo, as traves, então, não há desculpas. Mas é verdade, ainda tivemos o Patrick, também. Vocês não sabem, mas posso falar. E foi muito fruto da exigência deste gramado. É muito fofo e que exige muito da nossa musculatura”, completou.

Além disso, Abel Ferreira atualizou a torcida sobre o estado de Felipe Melo, mas afirmando que o volante não estará disponível para o duelo decisivo contra o River Plate na próxima terça-feira (12).