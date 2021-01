Abel e Renato fazem duelo inédito em clássico que tem ‘seca’ colorada e troca de gentilezas

Mesmo dois dos nomes mais vitoriosos da história recente de Internacional e Grêmio, Abel Braga e Renato Gaúcho (ou Portaluppi) se enfrentarão só pela primeira vez no clássico gaúcho neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, no Gre-Nal 429.

Novamente líder do Campeonato Brasileiro, o time colorado entra em campo precisando da vitória para se manter na ponta. Já o rival tricolor, além de atrapalhar a vida do adversário, quer o triunfo para ainda seguir sonhando com o título. E mais que isso: manter a hegemonia recente no dérbi.

O Internacional não vence o Grêmio há 11 partidas. O último triunfo do time do Beira-Rio sobre o rival aconteceu em 9 de setembro de 2018, pelo Brasileirão, quando, com um gol de Edenilson, o Colorado levou a melhor no Gre-Nal 417. Desde então foram seis vitórias gremistas e outros cinco empates.

A soberania tricolor atravessou até mesmo os confrontos pela fase de grupos da Conmebol Libertadores e o momento embalado do Colorado com o técnico Eduardo Coudet. O argentino, que trocou o clube gaúcho pelo Celta de Vigo, deixou Porto Alegre sem conhecer o sabor de uma vitória no confronto.

Se o jejum do Internacional contra o Grêmio já dura 11 jogos, o de Abel Braga contra Renato Gaúcho vai mais longe ainda. Mesmo sem nunca terem se enfrentado em GreNais, os técnicos travam duelos desde 2003. À frente da Ponte Preta, Abelão levou a melhor contra o Fluminense do ex-atacante por 3 a 0. Esta, contudo, foi uma das únicas duas vezes que o atual treinador colorado levou a melhor.

A última vez que Abel bateu Renato aconteceu em 2005, quando seu Tricolor das Laranjeiras fez 3 a 2 no Vasco do comandante gaúcho. Desde então foram nove confrontos, e Renato levou a melhor em sete, além de outros dois empates.

No histórico geral do Gre-Nal, o treinador campeão da Libertadores de 2017 com o Grêmio levou a melhor mais vezes em relação ao vencedor da edição de 2006, com o Inter.

Em 24 jogos com Renato no comando, o Grêmio venceu nove, empatou 12 e perdeu apenas três. Já o Internacional, com Abelão, tem cinco vitórias, oito empates e seis derrotas em 19 clássicos disputados.

“Faltou muito respeito por parte de algumas pessoas da imprensa, por tudo que ele (Abel Braga) fez pelo clube. Mas mesmo as pessoas que faltaram com respeito agora estão lá babando, e aí? Eu não tenho nada a ver com o Internacional, mas o Abel é meu amigo”, disse Renato em entrevista coletiva nesta semana.

“Houve crítica excessiva, pegaram pesado e inclusive liguei para ele. Vai ser uma satisfação reencontrar ele. Torço por ele, menos domingo”, acrescentou o comandante do Grêmio.

O treinador colorado também elogiou o companheiro.

“Renato é um grande amigo. Cara extremamente capacitado, tem feito um trabalho maravilhoso. Há um respeito enorme entre nós, não só pela qualidade do adversário, mas pelo treinador. O Renato foi extremamente gentil comigo, pela amizade que temos”, disse Abelão.

O Gre-Nal 429

De volta à liderança do Campeonato Brasileiro após golear do São Paulo por 5 a 1 no Estádio do Morumbi, o Internacional tem agora 59 pontos na classificação após 31 jogos disputados. Já o Grêmio, que vem de três empates consecutivos, está na 6ª posição, com 51 pontos e uma partida a menos em relação ao rival.