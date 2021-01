Abel Ferreira comanda treino técnico antes do clássico contra Corinthians

O Palmeiras deu sequência à preparação para o clássico contra o Corinthians em treino realizado na tarde deste domingo, na Academia de Futebol. Os meio-campistas Felipe Melo e Danilo, assim como o atacante Gabriel Silva, treinaram normalmente em tempo integral.



Palmeiras finaliza preparação para jogo contra o Corinthians (Foto: Divulgação/Palmeiras)

O primeiro se recuperou de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, enquanto Danilo de uma entorse no tornozelo direito. Gabriel, após sentir dores musculares, se recuperou após um trabalho de fortalecimento.

O treinador português realizou atividades técnicas com campo reduzido visando o Derby de segunda. O atacante Gabriel Veron, em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, cumpriu cronograma no centro de excelência e no campo com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

A partida contra o Corinthians será segunda, às 19 horas (de Brasiília), no Allianz Parque, em jogo adiado da rodada 28 do Campeonato Brasileiro.