Abel Ferreira diz ter só uma certeza na escalação para a final da Libertadores e dá prévia do que falará na preleção

Depois do empate por 1 a 1 com o time reserva contra o Vasco, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, mais do que nunca, só tem olhos para a final da Conmebol Libertadores, no sábado, no Maracanã, contra o Santos.

O técnico Abel Ferreira, no entanto, evitou confirmar o time que estará em campo no Maracanã no sábado, com exceção de um jogador.

“É um trabalho contínuo. Acho engraçado que às vezes os comentaristas e pessoas fazem uma previsão da equipe que vai jogar e nossa equipe é sempre ‘interrogação à direita, à esquerda’. Ok, nosso goleiro já sabemos quem vai jogar porque de fato é um craque, mas todo o resto há interrogacoes. Nossa força está no jogo coletivo e é por aí que nós vamos”.

Abel até deu uma prévia do discurso que irá dar aos jogadores minutos antes de subir ao gramado do Maracanã.

“Esta final não é nada menos do que fruto do trabalho que fizemos até chegar aqui. Vamos manter aquilo que é nossa identidade, nossa forma de estar dentro do grupo. O que eu vou dizer aos jogadores é muito simples: que desfrutem do momento, que vivam com intensidade e que façam aquilo que sabem fazer, que é jogar futebol no mais alto nível. É uma oportunidade, um desafio, temos que desfrutar. Prefiro essa pressão do que estar em casa vendo o jogo sentado, esse era nosso sonho, chegar à final”.