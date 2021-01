Abel Ferreira elogia criatividade do Palmeiras e pondera: ‘Até times do Klopp e Guardiola perdem gols’

O Palmeiras, novamente poupando os titulares, empatou, nesta terça-feira (26), com o Vasco em 1 a 1. Após o duelo, o técnico Abel Ferreira concedeu uma entrevista coletiva e analisou a partida da equipe, mais uma vez, valorizando a atuação do time alternativo, apesar do resultado.

– O que me agrada, como treinador, é perceber que montei uma equipe que nunca tinha jogado junto e criar como criou. Me satisfaz. Perder gols perdem as melhores equipes do mundo, como as do Klopp, Guardiola – ponderou o comandante.

O treinador do Verdão também fez questão de dar o devido reconhecimento aos jovens jogadores da base que atuaram no confronto.

– Valorizar os moleques que entraram. Parece fácil para quem joga embaixo. Vai apertar! Para chegar em cima tem que competir. Moleque que não consegue competir está fora. Vanderlan entrou 15 minutos para competir. O próprio Renan. É preciso qualidade e competir – concluiu.

Depois de uma maratona de jogos, o Palmeiras tem três dias de preparação antes da final da Libertadores. O Alviverde volta a campo no próximo sábado, às 17h, no Maracanã, em busca da Glória Eterna.