Abel Ferreira ganha voltas de Rony e Felipe Melo nos treinamentos antes da final da Libertadores

Na semana da final da Libertadores, o técnico Abel Ferreira recebeu duas boas notícias no treinamento desta segunda-feira (25). Os retornos do atacante Rony e do volante Felipe Melo, que podem estar à disposição para a decisão.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília).

O pitbull esteve presente no time que foi derrotado para o Ceará no último domingo (24), entrando no lugar de Patrick de Paula, ganhando a chance de recuperar o ritmo de jogo depois de quase três meses longe dos gramados.

Ainda assim, apesar de seu retorno aos gramados, Felipe Melo não tem vaga garantida no time que iniciará a grande decisão contra o Santos. O técnico Abel Ferreira, porém, ressaltou que o volante poderá ajudar a equipe de outras formas além das quatro linhas.

“O Felipe tem muita vontade, é um jogador que pode nos ajudar de várias maneiras. O colocamos hoje (domingo) para avaliá-lo, mas temos que ter muita paciência. É uma ausência muito grande, mas ele fraturou o tornozelo, não foi uma lesão muscular, mas está aí para nos ajudar. Ele nos ajudou hoje, certamente não o jogo todo, mas pode nos ajudar em algum momento especial que possamos precisar dele”, declarou.

O retorno de Rony traz ainda mais alívio. O atacante vinha reclamando de dores musculares por conta de uma pancada que sofreu na coxa, mas o retorno aos treinamentos tranquiliza o treinador palmeirense.

Antes da final da Libertadores, o Alviverde ainda duelará contra o Vasco no Allianz Parque por partida adiada da 1° rodada do Campeonato Brasileiro. O time é quinto colocado, com 51 pontos.