Abel ‘repete’ Jesus e conquista América em poucos meses no Brasil; compare números das campanhas

Abel Ferreira conquistou seu primeiro título na curta carreira como treinador. E começou logo com a Conmebol Libertadores, a principal competição da América do Sul, e ‘mantendo’ o caneco em Portugal por mais um ano.

Se Jorge Jesus faturou a Libertadores com o Flamengo em 2019, Abel Ferreira foi fundamental para o Palmeiras na edição de 2020, decidida no último sábado (30 de janeiro). O português assumiu a equipe em novembro, em condições parecidas com o experiente compatriota e teve o roteiro parecido: título com um gol no fim.

Abel Ferreira tem apenas 23 jogos pelo Palmeiras. Foram 15 vitórias, três empates e cinco derrotas. Assim como Jesus, pegou a equipe nas oitavas de final. Na competição sul-americana, igualou o feito do Mister com o caneco. E pode fazer mais.

Além da chance de faturar o Mundial de Clubes, competição que o Flamengo acabou com o segundo lugar ao perder para o Liverpool, Abel Ferreira pode conquistar um título nacional.

Enquanto Jorge Jesus venceu o Brasileirão, o Palmeiras pode vencer a Copa do Brasil, em final que ainda será disputada com o Grêmio.

Em pouco tempo, Abel Ferreira conquistou os corações dos alviverdes, assim como Jesus entrou para a galeria de ídolos do Flamengo.

Em caso de título mundial, a idolatria pelo novato treinador português ganhará dimensões que nem Abel, nem o torcedor do Palmeiras, terão noção do real sentimento e apenas vão disfrutar das conquistas.