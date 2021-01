Abel usa grupo de jovens do sub-20 em treino do Palmeiras para enfrentar o Sport

Semifinalista da Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções temporariamente ao Campeonato Brasileiro para enfrentar o Sport. No treinamento realizado na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira, o técnico Abel Ferreira usou 14 jovens do time sub-20, recentemente tetracampeão paulista da categoria.

O goleiro Mateus, os laterais-direito Ramon Rocha e Garcia, os zagueiros Carlos e Helder, o lateral-esquerdo Vanderlan, os meio-campistas Ramon Cesar, Vitinho, Pedro Bicalho e Caio Cunha e os atacantes Pedro Acacio, Marcelinho, Fabricio e Robinho trabalharam na Academia.

Em um campo, os titulares e os atletas que atuaram mais minutos contra o River Plate aprimoraram triangulações, passes entre linhas e finalizações entre estacas com o objetivo de acertar duas mini-metas sem goleiro. Os jogadores com maior nível de desgaste foram saindo mais cedo.

O restante do elenco, com o acréscimo dos jovens da base, realizou atividades técnicas no outro gramado, algumas com dimensões reduzidas e permissão de poucos toques na bola por atleta. Todas foram comandadas e acompanhadas de perto pela comissão de Abel Ferreira.

O zagueiro Luan, desfalque contra o River por dores lombares, cumpriu cronograma na parte interna do centro de excelência. Assim como o meio-campista Danilo, que fez exercícios de fortalecimento muscular. Já o zagueiro Henri, em transição física após cirurgia no joelho, participou de movimentações leves com bola ao lado dos companheiros.

O jogo entre Palmeiras e Sport, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19 horas (de Brasília) de sábado, na Ilha do Retiro. Como recebe o River Plate às 21h30 de terça pela semifinal da Copa Libertadores, Abel Ferreira pode poupar os atletas mais desgastados no torneio nacional.