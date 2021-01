Abel valoriza vitória do Palmeira sobre o Sport: “Uma das mais saborosas”

O técnico Abel Ferreira valorizou a vitória do Palmeiras sobre o Sport por 1 a 0 neste sábado, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão poupou titulares e mesmo assim venceu e se manteve firme no G-6 do Brasileirão e ainda com sonho do título nacional.

“Criamos muitas oportunidades. Podíamos ter matado o jogo nas transições no segundo tempo. Defendemos bem também. Mais um jogo sem sofrer gols e criamos oportunidades para o segundo gol”, disse Abel.

“Eu acredito que o mais importante é o próximo jogo. Podem falar o que for, mas nosso objetivo é a máxima força a cada jogo, como foi aqui com os três pontos. É jogo a jogo, com consistência, e essa foi uma das vitórias mais saborosas desde que sou treinador do Palmeiras”, completou.

O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o River Plate na terça-feira, na arena, pela volta da semifinal da Libertadores da América. Na ida, o Verdão venceu por 3 a 0 e encaminhou a classificação à final.