Candinho (José Loreto) vai entrar em parafuso ao descobrir que Dionísio (Sérgio Mamberti) é o seu pai em Flor do Caribe. O irmão de Dadá (Renata Roberta) matará a charada ao ouvir uma conversa de Veridiana (Laura Cardoso) e Maria Adília (Inez Vianna) atrás da porta. Ele cairá no choro ao entender o porquê do avô de Alberto (Igor Rickli) chamá-lo de aberração na novela das seis.

De volta a Vila dos Ventos, a cordelista levantará as suspeitas de Guiomar (Claudia Netto), que sempre soube da paixão do sogro pela ex-funcionária. Decidida a passar a história a limpo, a perua colocará a escritora contra a parede –a mãe de Lino (José Henrique Ligabue) mentirá descaradamente para proteger o antigo patrão.

Mas a poetisa acabará com a língua nos dentes nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 21. Veridiana despertará a curiosidade do personagem de José Loreto ao despachar os netos para a cama mais cedo, a fim de ter uma conversa séria com a herdeira.

“É segredo? Se é segredo eu quero saber, porque eu sei guardar segredo muito bem guardado”, protestará o dono de Ariana. “Candinho, é uma conversa minha e de sua mãe. Vá dormir”, ralhará a matriarca interpretada por Laura Cardoso, que não perceberá o rapaz escondido atrás da cortina antes de dar um puxão de orelha em Maria Adília.

“Eu estou muito preocupada com a conversa que Guiomar teve contigo. Ela já sabe, ela é esperta. Tu acha que ela engoliu aquela história? É uma mulher vivida, inteligente. Eu só tenho medo de que ela queira obrigar Dionísio a assumir que o pai de Candinho”, disparará a veterana.

De sonho a pesadelo

Após a revelação, Candinho perderá o rumo e cambaleará pela casa até dar de cara com Lino. “Oxe, o que foi? Vá se deitar e dormir meu irmão”, afirmará o namorado de Carol (Maria Joana), ao ajudar o jovem a chegar até o quarto. Uma vez sozinho e no escuro, ele cairá no choro ao se lembrar de todas as humilhações que já passou nas mãos de Dionísio.

O “aluado” surtará ao perceber que o sonho de conhecer o pai virou um pesadelo. Ele rolará na cama de um lado para o outro, atormentado pelas duras palavras que sempre ouviu do antagonista vivido por Sérgio Mamberti.

Ele será assombrado pela bronca que ouviu do bisavô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) ao ser expulso da mansão dos Albuquerque nos capítulos anteriores do folhetim de Walther Negrão. “Como é que você deixa entrar essa aberração dentro da minha casa? O simples fato de você existir para mim é intolerável. Fora”, repetirá o crápula várias vezes dentro da cabeça de Candinho.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

