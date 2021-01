Ábila gera revolta em brasileiros ao citar troca de camisa com Marinho

* Roberto Junior

Após o duelo contra o Argentinos Juniors, neste sábado (9), Wanchope Ábila, que passou pelo Cruzeiro, foi protagonista de uma fala polêmica ao citar troca de camisas com Marinho no jogo de meio de semana contra o Santos, pela Libertadores.

Questionado sobre o contato com jogadores do Santos, que teve dois jogadores positivos para o coronavírus, Ábila afirmou que trocou camisa “com o negro” ao falar de Marinho e ironizou as denúncias, lembrando que Cavani foi punido pela Federação Inglesa após a entidade entender que uma postagem do uruguaio teve cunho racista.

“Troquei com Marinho, com o negro, porque o conheço. Bom, com o moreno, porque agora se você diz “negro”, te denunciam e todas essas coisas. Mas é carinhosamente. Se quem diz “negro” sou eu, o que resta para os outros, não?”, disse o atacante.

A frase gerou revolta nos brasileiros, mas a situação piorou quando o jornal Olé, um dos principais diários argentinos, repostou a declaração com um emoji de risada. Vários torcedores do Brasil manifestaram seu repúdio nos comentários.

😂 La respuesta de Wanchope Ábila cuando le preguntaron si había cambiado camiseta con el arquero de Santos. pic.twitter.com/nCAAAon1o6 — Diario Olé (@DiarioOle) January 10, 2021

Racistas. Otários. — 202.631 // Andre Henning (@AndreHenning) January 10, 2021

“😂”?????? Qual a graça, palhaços? Racistas imundos. — joão abel (@joaoabel_) January 10, 2021

FOGO NOS RACISTAS pic.twitter.com/bvMZQ712jt — Márcia Magalhães (@marcimag_) January 10, 2021

¿Qué es lo divertido? ¿Alguien te llama “blanquito”?

Es necesario entender que hay expresiones que ya no son aceptables por el carácter obviamente racista. — Henrique Farinha (@henriquefarinha) January 10, 2021

Qual é a graça? — VENOM SANTISTA (@venomsantista) January 10, 2021

Vocês são nojentos, papo reto. Pensei que o problema fosse alguns torcedores, mas se a própria imprensa acha graça de uma declaração dessas, o problema é em vocês mesmo. Bando de filhos da puta. — kahle 4% (@kahlibrado) January 10, 2021