Abono do PIS 2021: 3 milhões já podem sacar

A Caixa Econômica e o Banco do Brasil devem começar a pagar nesta terça-feira (19), o abono salarial do PIS/Pasep. Este é o primeiro pagamento do benefício do ano e deve contemplar mais de 3,4 milhões de trabalhadores de baixa renda.

Ao todo é previsto que sejam disponibilizados R$2,75 milhões. O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021 com o Cartão Cidadão, mediante senha.

O benefício, para trabalhadores de empresa privada, também pode ser utilizados por meio do aplicativo Caixa Tem. Para correntistas da Caixa, o dinheiro cairá diretamente na conta do trabalhador.

Quanto ao Pasep, pagos aos servidores (pessoas que trabalham em órgãos do governo), o Banco do Brasil não divulgou números. Mesmo assim, nesta terça-feira (19) devem receber aqueles que possuem final de inscrição 5.

O saque pode ser feito em uma das agências do Banco do Brasil, com a apresentação de um documento com foto. Também é possível fazer transferência do dinheiro para qualquer banco. Correntistas do Banco do Brasil recebem o dinheiro em conta.

Mais informação podem ser conferidas clicando aqui.

Quem tem direito ao abono do PIS/Pasep?

O abono salarial do PIS/Pasep é uma espécie de 14º salário pago somente ao trabalhador de baixa renda. Dito isso, é importante dizer que para ser apto a receber o benefício você deve receber até dois salários mínimos (R$ 2.200), em média, por mês.

Outras exigências para conseguir o benefício são:

Estar inscrito no PIS/Pasep há 5 anos, no mínimo

E ter trabalhado, no mínimo, 30 dias no ano anterior

Uma terceira e importante requisito, é a empresa em que trabalha ter informado os dados corretos ao governo

Qual o valor do abono salarial pago em 2021?

O valor depende do tempo que você trabalhou em 2020. Contudo o valor a ser pago pelo abono salarial se inicia em R$ 92 e pode chegar, no máximo, até uma salário mínimo (R$ 1.100).

Confira os valores que serão pagos por cada mês trabalhado:

Meses trabalhados Valor Abono 2021 Salário mínimo R$ 1.100,00 1 R$ 92,00 2 R$ 184,00 3 R$ 275,00 4 R$ 367,00 5 R$ 459,00 6 R$ 550,00 7 R$ 642,00 8 R$ 734,00 9 R$ 825,00 10 R$ 917,00 11 R$ 1.009,00 12 R$ 1.100,00

Calendário do PIS

O calendário de benefícios será executado da seguinte forma:

Julho a dezembro – já liberado

nascidos em janeiro e fevereiro, recebem19 de janeiro de 2021;

nascidos em março e abril, recebem 11 de fevereiro de 2021;

nascidos em maio e junho, recebem 17 de março de 2021;

Calendário do Pasep