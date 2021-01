Abono salarial PIS/PASEP de até R$ 1.100: dois dias para novo lote

Está confirmado. Os beneficiários do PIS/PASEP receberão os valores reajustados em 2021. A alteração do valor segue o novo salário mínimo de R$ 1.100, permitindo com que cada trabalhador receba até o teto salarial mínimo mensal. A nova liberação vai acontecer na próxima terça-feira, 19 de janeiro.

Até dezembro, o teto do PIS/PASEP era de R$1.045. Porém, uma nova alteração foi feita seguindo as alterações no mínimo. Agora o abono pode ter uma quantia mínima de R$ 91,66 e máxima de R$ 1.100, a depender de quanto tempo o trabalhador exerceu sua profissão. A liberação leva em consideração o tempo trabalhado no ano de 2019.

O calendário de saques abaixo segue o mês de nascimento dos beneficiários do PIS (empregados de empresas privadas) e o número de inscrição no Pasep (servidores públicos).

Um novo lote será aberto em 3 dias (a contar deste sábado, 16 de janeiro), uma vez que o benefício será pago no próximo dia 19 de janeiro. A liberação acontecerá para quem nasceu em janeiro e fevereiro.

Quem tem direito ao saque do abono?

o trabalhador que exerceu profissão com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018 e/ou 2019;

o trabalhador que ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês;

quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; e a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente no sistema do governo.

Calendário para sacar o PIS 2020/2021

Nascidos em julho: recebem a partir de 16 de julho de 2020

Nascidos em agosto: recebem a partir de 18 de agosto de 2020

Nascidos em setembro: recebem a partir de 15 de setembro de 2020

Nascidos em outubro: recebem a partir de 14 de outubro de 2020

Nascidos em novembro: recebem a partir de 17 de novembro de 2020

Nascidos em dezembro: recebem a partir de 15 de dezembro de 2020

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 19 de janeiro de 2020

Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 19 de janeiro de 2021

Nascidos em março: recebem a partir de 11 de fevereiro de 2021

Nascidos em abril: recebem a partir de 11 de fevereiro de 2021

Nascidos em maio: recebem a partir de 17 de março de 2021

Nascidos em junho: recebem a partir de 17 de março de 2021

Como saber se tenho direito?

Para saber se tem direito ao abono salarial, será necessário fazer a consulta das seguintes maneiras:

PIS (trabalhador de empresa privada):

no Aplicativo Caixa Trabalhador

no site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS), clique em “Consultar pagamento”

pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).