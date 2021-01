Abraham brilha e comanda vitória do Chelsea contra o Luton Town na Copa da Inglaterra

O Chelsea está classificado para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. Neste domingo, o time de Frank Lampard venceu o Luton Town em casa por 3 a 1.

O nome do jogo foi Tammy Abraham, que ainda no primeiro tempo deixou os Blues em vantagem, marcando aos 11 e 17 minutos. Os visitantes responderam aos 30 com Clark.

Na segunda etapa, Abraham brilhou novamente e chegou ao seu terceiro gol aos 29 minutos. Antes do apito final, ainda deu tempo de Timo Werner perder um pênalti, o que não atrapalhou a classificação do Chelsea.

Agora, a equipe de Lampard irá enfrentar o Morecambe nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.