Donatella não aprenderá a lição e voltará a rastejar aos pés de Tobias (Thiago Rodrigues) em troca de algumas migalhas de afeto nos últimos capítulos de Amor Sem Igual. Intérprete da personagem, Sthefany Brito nunca viu com bons olhos a proximidade entre a garota de programa e o filho de Ramiro (Juan Alba). “É um relacionamento abusivo”, aponta.

A jovem mais uma vez não vai dar ouvidos aos conselhos do avô Geovani (Paulo Figueiredo), que pedirá para a neta não criar esperanças em relação ao irmão de Fernanda (Barbara França). Afinal, o próprio vilão admitirá para Leandro (Gabriel Gracindo) que não se arrepende nem um pouco de suas maldades.

Para o papel, a atriz leu o relato e mergulhou na história de inúmeras meninas que também se deixaram levar pela paixão. “O mais triste é que elas confundem esse sentimento com o amor. Mas o amor não vem de uma pessoa que vai te privar de fazer o que você gosta, que vai te podar, colocar limites”, explica a artista em entrevista ao ..

Ela confidencia que também já se viu confusa diante de um afeto que, no fim das contas, não valia a pena. O conselho de outras mulheres foi fundamental para ela rever as expectativas. “Hoje a gente tem mais voz, conversa mais sobre o assunto e se escuta mais”, filosofa.

Sthefany ainda se cercou de cuidados ao interpretar a primeira prostituta de sua carreira. “É a realidade de muitas meninas há muito tempo, só que hoje em dia talvez tenha um pouco menos de hipocrisia de dizer que é errado. A gente tem o poder de escolher o que a gente faz com o nosso corpo. A questão da Donatella é que ela não gosta nem sente prazer”, afirma.

A personagem foi fundamental para o público enxergasse a intérprete de uma outra maneira, ainda mais que ela e o irmão Kayky Brito começaram ainda crianças na televisão, na primeira versão de Chiquititas (1997).

“Estou mais madura para lidar com esse tema polêmico, ainda mais que as pessoas me viram em duas novelas bíblicas seguidas. Eu fiz uma cena em que eu dançava bêbada em cima de uma mesa, cortei o cabelo depois de anos. Então eu tenho esse leque de opções. Estou superfeliz”, arremata a mãe de Antônio Enrico, de dois meses, fruto do casamento com Igor Raschkovsky.

Amor Sem Igual é a primeira novela na TV aberta a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março do ano passado. O folhetim chega ao fim na próxima segunda (18) para dar lugar a Gênesis –trama bíblica que conta com sete fases e mais de 200 atores.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela da Record publicados diariamente pelo ..

Confira o resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 14 de janeiro

Na mansão, Poderosa desce a escada deslumbrante. Todos percebem só de olhar que ela está mudada. Cindy, Maria Antônia e Angélica conversam sobre fé. Angélica indaga porque Miguel não a visitou e Maria Antônia diz que ele quer muito, mas que cabe a ela o próximo passo.

Durante despedida, Angélica diz a Caio que sempre se sentiu um pouco sua mãe também e Furacão se surpreende. Na casa de Furacão, Caio está pronto para ir para o aeroporto.

Angélica revela à Fernanda que quer vender a mansão, mas só se ela e Tobias concordarem. Angélica aproveita e pede perdão a todos, que logo se despedem. Sozinha, ouve a porta batendo. Quando a abre, se surpreende ao ver Miguel.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor Sem Igual e outras novelas.