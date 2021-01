Orlando (Henri Pagnoncelli) decidirá transformar Capitu (Giovanna Antonelli) de vez em sua mulher em Laços de Família. O empresário “comprará” a garota de programa ao dar para ela o dinheiro pedido por Maurinho (Luiz Nicolau) na novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. O ricaço exigirá que a jovem seja exclusivamente dele: “Agora você é uma mulher de respeito, mulher de um homem só. Acabou o rodízio”.

No folhetim de Manoel Carlos, o pai de Bruninho (Natã e Andrey Beltrão) pediu mais dinheiro para a ex-namorada. O malandro ainda dará uma surra em Fred (Luigi Baricelli) para amedrontar a jovem. Sem saída, a amiga de Camila (Carolina Dieckmann) recorrerá ao ex-cliente para conseguir a quantia.

Nos próximos capítulos da trama, Capitu transará com o milionário e pedirá socorro a ele para se livrar do rapaz chantagista. Em seguida, a filha de Paschoal (Leonardo Villar) aparecerá em um restaurante com o seu antigo agressor. “Levantei a ficha completa do pilantra, mais suja que pau de galinheiro”, comentará o mau-caráter.

A prostituta questionará o que deve fazer com os R$ 10 mil exigidos pelo ex, e o empresário dirá para ela marcar o encontro com o crápula, dar o dinheiro e ir embora. O personagem de Henri Pagnoncelli ainda assegurará que vai tirar o malandro de circulação. “Não se preocupa que ele não vai te perturbar mais”, dirá o cliente, passando a mão na perna da jovem.

“Mas tem uma coisa: eu não quero mais você com aquele cara que ele espancou. O meu caso não é de chantagem, mas de ciúme. Você é minha, exclusiva. Esquece o namoradinho de adolescência que agora você é uma mulher de respeito. Mulher de um homem só. Acabou o rodízio”, disparará.

Orlando, então, entregará uma caixinha com um anel para a garota de programa. “Lindo, mas eu não quero”, rebaterá a vizinha de Helena (Vera Fisher). “Vai me ofender? Isso aqui é um anel de noivado. Tô providenciando um apartamento pra você ir viver comigo”, contará o milionário.

Capitu afirmará que não pode abandonar o filho e os pais, já que é ela quem sustenta a família. “Seu filho você pode levar se quiser, não me importo. Agora, seus pais ficam no apartamento que eles estão. Eu banco os dois, não se preocupe. Não vai faltar nada pra eles nem pra você”, concluirá o empresário.

