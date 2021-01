Muita gente se pergunta se academia durante a pandemia é seguro e se é possível treinar sem a possibilidade de contaminação do novo Coronavírus.

Entretanto, é preciso avaliar bem as questões e os pontos relacionados com a ida à academia, antes de simplesmente treinar sem os devidos cuidados. E para lhe ajudar neste sentido, fizemos o nosso guia de hoje. Acompanhe.

Quais medidas devem ser tomadas pela academia?

É importante que para ter certeza de que a academia durante a pandemia é seguro, as medidas preventivas precisam ser levadas à risca. Caso contrário, os riscos de contaminação só aumentam.

Por isso, antes de se aventurar em alguma academia, observe as seguintes características:

Há ventilação e a academia não permanece com janelas e portas fechadas;

Os praticantes estão a pelo menos 2 metros de distância um do outro;

Há a higienização constante dos equipamentos;

dos equipamentos; Existe frascos de álcool em gel disponíveis em cada área da academia;

As pessoas que ali circulam estão usando a máscara de proteção de maneira adequada ;

; As outras pessoas também higienizam suas mãos com certa frequência;

A capacidade de pessoas não ultrapassa o recomendado na maioria das cidades (ou seja, um terço da capacidade do local);

Os horários estão sendo marcados e cumpridos de forma coerente;

Quando alguém negligencia a higiene, é chamada a atenção.

Se estas medidas estão sendo tomadas, as chances de contaminação são menores. Mas observe, são apenas menores, e não nulas.

Academia durante a pandemia é seguro?

Academia durante a pandemia é seguro se você cumprir com todos os critérios de prevenção e, além disso, as outras pessoas também cumprirem.

Ou seja, infelizmente não podemos ter certeza de que determinada prática é realmente segura, considerando que não temos como controlar o que as outras pessoas fazem enquanto não estão na academia.

Assim, caso os outros alunos não tomem as medidas preventivas no dia-a-dia, poderão se contaminar e, mesmo que sejam assintomáticos, poderão contaminar outras pessoas. E isso pode se transformar em uma bola de neve.

Por isso, o mais recomendado é que a prática de exercícios, durante a pandemia, aconteça ao ar livre. Mas, cuidado! Quando dizemos ao ar livre, não estamos falando de aglomeração ao ar livre.

É preciso que você, mesmo em um espaço aberto, mantenha uma distância adequada de outras pessoas. Para assim evitar que mesmo o espirro delas e as gotículas no ar cheguem até você.

É tempo de cuidado intenso

A academia durante a pandemia é seguro se você tiver certeza de que todo mundo está tomando o cuidado intenso diante do problema. Mas, como isso é impossível de saber, o melhor é você se proteger em um ambiente que não tenha contato com aglomerações.

Embora a higienização da academia possa funcionar, novamente frisamos de que não sabemos quais cuidados as outras pessoas estão tendo. Além de que é possível que a contaminação também venha a acontecer no caminho até a academia, e não apenas no local.

Estamos vivendo um momento delicado, onde a nossa empatia tem sido posta à prova. Por isso, tenha a consciência de suas atitudes e proteja a si e aos outros, higienizando as mãos, usando corretamente a máscara e sempre evitando aglomeração.