Acer anuncia novo Chromebook Spin com processador Ryzen

A multinacional Acer apresenta nesta quinta-feira (7) seu novo Chromebook Spin 514, agora equipado com processadores da série Ryzen 3000 C e gráficos integrados Vega Radeon. O anúncio marca a chegada do primeiro Chromebook da empresa com processadores AMD, anunciados no fim de 2020, com foco na performance e portabilidade.

O Chromebook Spin 514 conta com diferentes possibilidades de configuração, estrelando os Ryzen 5 3500C ou Ryzen 7 3700C como processadores, com até 16 GB de memória RAM DDR4 e 256 GB de armazenamento — com direito à tecnologia NVME na configuração mais potente. Todo o conjunto deve ser energizado por uma bateria de até 10 horas de duração, segundo a Acer.

A apresentação visual do Chromebook Spin 514 fica por conta de sua tela FHD de 14″, proteção Gorilla Glass 3 e bordas finas. O modelo ainda pode ser “dobrado” para ser utilizado como tablet, graças à sua dobradiça com rotação de 360°. Robusto, ele conta com a certificação MIL-STD 810H, que garante resistência militar contra impactos e outros acidentes.

Para sua conectividade, o Chromebook Spin 514 conta com a presença de duas entradas USB-C 3.2, duas entradas USB tradicionais e entrada para fones de ouvido. Além do conjunto padrão, é possível encontrar leitores de cartão microSD e HDMI nos modelos mais completos, chamados de Enterprise.

O Chromebook Spin 514 chegará ao mercado em fevereiro deste ano, com preços sugeridos começando em U$ 479 para os modelos base e U$ 749 para os modelos Enterprise (cerca de R$ 2600 e R$ 4000, respectivamente, em conversão direta). Ele contará com três opções de cores, sendo elas ‘Pure Silver’, ‘Steel Gray’ e ‘Mist Green’ e ainda não possui previsão de chegada no Brasil.