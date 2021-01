‘Acho que não tem nível para jogar no Real’

No programa Radio Marca, do jornal esportivo mais famoso da Espanha, o colunista Gonzalo Gutierrez criticou Éder Militão, zagueiro brasileiro do Real Madrid.

“Se Militão é recuperável? Provavelmente é a pergunta mais complicada que me fazem. Para mim, a dúvida é se ele é utilizável. O ponto é saber se dá pra recuperar o valor que pagaram nele”, diz Gutierrez.

“Zagueiro, lateral, meio-campista do Real Madrid, creio que ele não tem nível nem confiança para jogar no Madrid. Gera muita insegurança”, completou.

Zidane não tem contado muito com o brasileiro também. Militão participou de apenas cinco partidas nesta temporada.

O Real Madrid pagou 50 milhões de euros ao Porto em 2019 pela contratação do brasileiro.