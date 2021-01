Ações da Alibaba sobem após relato de que fundador não desapareceu

As ações do grupo Alibaba, dono de serviços com o site de comércio eletrônico Aliexpress, subiram 5% de forma repentina nesta terça-feira (5). O motivo é uma reportagem do site CNBC que alega que o ex-CEO e fundador da companhia, Jack Ma, não estaria desaparecido, mas sim agindo de forma “mais discreta”.

O rumor começou a circular na última semana, após a publicação de matérias indicando que o empresário estava há dois meses sem fazer uma aparição pública ou postagem em redes sociais — um comportamento bem diferente do bilionário anteriormente. Ma até foi substituído de última hora como jurado de um reality show por “conflitos de agenda”.

“O que eu posso dizer a vocês é que ele muito provavelmente está em Hangzhou, onde fica a sede do Alibaba, e está menos visível propositadamente. Mas isso não significa que ele está desaparecido”, afirma o jornalista David Faber. Os relatos originais só indicavam a falta de aparições do empresário e fizeram as ações do Alibaba caírem em 3%, mas especulações mais graves a respeito do paradeiro também começaram a circular.

O que aconteceu?

Ma é também o responsável pelo Ant Group, grupo de investimentos que faria a maior oferta pública de ações da história da China em 2020. Pressões por regulamentação do governo chinês levaram a IPO a ser cancelada, com o empresário criticando as ações políticas e gerando uma crise com o governo do presidente Xi Jinping. A companhia agora deve ser alvo de investigações por práticas de monopólio na China.