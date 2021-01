Acordo Certo está contratando talentos para diversas áreas

Acordo Certo está contratando profissionais para diversos cargos, incluindo Desenvolvedor Front-end, Arquiteto de Sistemas e Engenheiro de Dados. Os interessados poderão realizar sua candidatura via e-mail. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

Acordo Certo está contratando

Acordo Certo está a procura de novos profissionais para fazer parte da equipe. As novas oportunidades disponíveis na empresa contemplam diversos cargos e áreas da atuação. Veja, abaixo, quais são as vagas disponíveis.

Desenvolvedor Java;

Desenvolvedor Front-end;

Analista de Qualidade;

Arquiteto de Sistemas;

Analista de Customer Experience;

Engenheiro de Dados;

Cientista de Dados;

Analista de CRM;

UI Designer;

Analista de SEO;

Analista de Conteúdo;

Especialista de SEO;

Analista de Performance.

Como se inscrever

Para se inscrever em alguma das vagas oferecidas pela empresa, os interessados devem encaminhar seus currículos para o e-mail: [email protected].

Sobre a empresa

A Acordo Certo é a maior empresa de negociação online do Brasil. Com a Acordo Certo, os clientes podem consultar seu CPF, negociar online e pagar dívidas com desconto em mais de 30 empresas, incluindo Pernambucanas, Riachuelo, Santander, Renner, Claro, Vivo e Havan.

Atualmente, são mais de 15 milhões de pessoas que utilizam os serviços de negociações disponibilizados pela Acordo Certo. Para fazer parte dos clientes da empresa é fácil, basta acessar o site oficial e realizar o cadastro em apenas 4 passos.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!