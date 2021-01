‘Acostumado a tomar pedrada’, diz Flavio Bauraqui após se assumir gay · .

Após ser questionado nas redes sociais ao publicar uma declaração de amor para o marido, Helder Mendes, o ator Flavio Bauraqui abriu o jogo com o público sobre sua sexualidade e seu relacionamento. O artista revelou que como negro e LGBTQ+ é importante se posicionar, mas também ressaltou que seu casamento é natural não é algo “demais”.

“A parte da representatividade eu acho importantíssima: como negro, como LGBT, acho relevante meninos e meninas perceberem que não há nada de errado em se identificarem com a classe”, disse o ator à colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

“Quem nasce negro no Brasil já está acostumado a tomar pedrada. Então, me sinto bem em favorecer a militância nesse sentido. Mas eu não saí do armário. Nunca entrei! Descobri minha sexualidade aos 13 anos, minha mãe sempre soube. Já casei muitas vezes na vida: ao todo, foram nove. Por aí se pode perceber que nunca escondi nada”, completou.

O ator de Segunda Chamada também revelou que sua sexualidade nunca atrapalhou a carreira. “Até faço muito mais personagens héteros do que gays”, lembrou.

Bauraqui traz visibilidade para as causas que luta através da arte. O ator começou seu trabalho aos 15 anos, quando criou o grupo teatral Improviso. Após a estreia nos palcos, Flavio avançou para a TV e também para projetos em plataformas de streamings.

Atualmente o artista está com um projeto com Nina Barros e o ex-BBB Babu Santana, onde dará voz à histórias de negros, enquanto aguarda o retorno das gravações da nova temporada de Segunda Chamada e a retomada de Arcanjo Renegado na Globoplay.