Activision: saiba tudo sobre a empresa

A Activision Publishing Inc. é uma das maiores produtoras de video game do planeta, com uma longa história de sucesso que vai desde os primeiros fliperamas e consoles caseiros, como o Atari 2600, até os modernos sistemas PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sua sede fica na 3100 Ocean Park Blvd, em Santa Monica, no estado da Califórnia (Estados Unidos) e hoje ela é mais conhecida por comandar a franquia Call of Duty — uma das propriedades intelectuais mais lucrativas da indústria. Os seus planos para o futuro da série incluem levar o sucesso battle royale COD Warzone para os celulares.

Ela ganhou muita notoriedade já na década de 1980, quando lançou grandes clássicos como Enduro, H.E.R.O., River Raid e Pitfall, seguindo relevante nos anos posteriores ao lançar séries como Tony Hawk’s Pro Skater e adquirir as licenças de grandes franquias como Spider-Man, James Bond 007, Crash Bandicoot, Guitar Hero e Skylanders.

Pitfall é um marco dos primeiros anos de sucesso da empresa.Fonte: Activision

Fundada por David Crane, Larry Kaplan, Bob Whitehead, Jim Levy e Alan Miller em outubro de 1979 ainda sob o nome de Computer Arts Inc., a empresa foi rebatizada para Activision Inc. ainda naquele ano. A fundação dela aconteceu porque ex-funcionários insatisfeitos da Atari queriam mais liberdade para fazer os próprios jogos, o que os tornou o primeiro estúdio third-party independente da história dos video games!

A empresa manteve o seu nome até 1988 — quando Jim Levy deixou o cargo de CEO e deu lugar a Bruce Davis — e depois foi rebatizada para Mediagenic. Nesse período, tentou diversificar mais os seus negócios de software, mas não deu muito certo e por isso acabou sendo mergulhada em dívidas, configurando o período mais tenso de sua história.

Call of Duty é uma das franquias mais rentáveis da indústria.Fonte: Call of Duty

Essa foi a deixa para Bobby Kotick e um grupo de investidores comprarem a empresa e resgatarem o seu antigo nome, de forma que, entre 1992 e 2000, ela voltou a se chamar Activision Inc. Então, começou uma larga operação de adquirir outros estúdios menores, além de marcas promissoras, como Call of Duty, que viria a se tornar o seu principal carro-chefe e inspirar dezenas de lançamentos de sucesso pelas mãos de diversos estúdios, obtendo lucro recorde.

Em 2008, aconteceu uma fusão com a Vivendi Games, também dona da Blizzard Entertainment, o que deu origem à Activision Blizzard. Em 2016, a Activision se tornou a maior editora de jogos dos Estados Unidos, mantendo-se como uma das principais, mais influentes e mais poderosas produtoras do mundo até hoje.