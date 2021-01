Acusado de agressão e estupro, Nego do Borel cobra R$ 45 mil de Duda Reis · .

Após registrar uma queixa por injúria, calúnia e difamação na 42ª Delegacia Policial do Rio de Janeiro, Nego do Borel acionou a Justiça contra a ex, Duda Reis. O cantor pede uma indenização de R$ 45 mil por danos morais –ele é acusado de estupro e agressão.

A defesa do artista solicita uma liminar para que as publicações da atriz falando sobre o caso sejam excluídas das redes sociais, além de uma proibição para a postagem de novos vídeos, fotos ou textos sobre o tema.

A petição foi registrada na 4ª Vara Cível do Rio de Janeiro na sexta-feira (15). A ação judicial foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo.

Os advogados de Nego do Borel alegam que as acusações de Duda Reis são “irresponsável e levianas”. “Em meio ao ódio, ao ressentimento e à dor, vem a tendência a difamar e rebaixar o ex-parceiro para convencer-se de que não perdeu grande coisa”, menciona o documento.

A pedido da defesa de Duda Reis, a Justiça de São Paulo concedeu uma medida protetiva para a influenciadora. Nego está proibido de se aproximar de Duda, dos pais dela, Simone de Carvalho Reis Barreiros e Luiz Fernando Luz Barreiros, e da irmã, Amanda Reis Barreiros, pela distância mínima de 500 metros.

Nego do Borel também não pode frequentar locais em que a atriz e seus familiares costumam ir ou estejam presentes. A juíza destaca que Nego não pode manter contato com Duda e seus familiares “por qualquer meio de comunicação (e-mail, mensagem de texto, telefone, carta, redes sociais e, inclusive, interposta pessoa)”.

Duda o acusa de estupro, ameaça, agressão, transmissão de HPV e violência doméstica. Ela e Nego ficaram juntos durante cerca de três anos e, com o fim do relacionamento, a jovem de 19 anos descobriu traições do cantor, que assumiu publicamente ter tido um caso com a youtuber Lisa Barcelos.