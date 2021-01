Acusados de transfobia, sertanejos mudam música e escalam mulher trans para clipe · .

Após serem acusados de transfobia por causa do enredo da música Lili, a dupla sertaneja Pedro Motta e Henrique alterou a letra da canção. Agora, em vez de retratar uma decepção amorosa com um travesti, o projeto defende a diversidade e a superação de preconceitos. Os cantores também escalaram Alyce Gomes, que é uma mulher transexual, para protagonizar o clipe musical.

“Depois de um mês de namoro, aconteceu o nosso love gostoso / Dentro de um motel realizado, descobri toda a verdade e nem tô preocupado / Agora eu entendo porque ela demorou para fazer amor mas, para mim, amor não tem nem sexo nem cor / Beijei sua testa e falei: ‘Bebê, fica tranquila. Você vai ser para sempre minha menina’ / Ô, Lili, ô, Lili, não precisa esconder de mim / Ô, Lili, ô, Lili, ô, Lili, o amor da minha vida é uma travesti”, diz a nova letra.

Quando lançada originalmente, no mês passado, a canção dizia: “Depois de um mês de namoro apaixonado, iludido e bobo, dentro de um motel chorando arrasado, acabei de descobrir que fui enganado/ Agora eu entendo porque ela não queria fazer amor, uma voz feminina, uma pele macia me enganou tão bem / Depois de uma farra embriagada, ela se entregou, só que ela não tinha o que mulher tem/ Ô, Lili, ô, Lili, por que você mentiu para mim? O, Lili, ô, Lili, o amor da minha é um travesti”.

Depois da repercussão negativa, os sertanejos comentaram sobre o caso e negaram ser homofóbicos –termo incorreto pois a situação representa transfobia.

No lançamento do novo clipe, Alyce disse que explicou para os sertanejos os equívocos da versão original: “Contei sobre essas agressões para os meninos e expliquei aonde a música ou qualquer piadinha/chacota interfere na nossa vida, na nossa realidade. Eles ficaram espantados com a nossa realidade”.

Confira o novo clipe e o comentário de Alyce Gomes: