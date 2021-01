Adecco oferece 1.932 novas vagas de emprego e estágio

Especialista no segmento de recursos humanos, a Adecco reúne 1.932 vagas de trabalho, entre empregos e estágios, para São Paulo, Rio Grande do Sul, Maranhão, Rio de Janeiro, Goiás, entre outros. Com alta rotatividade e demanda, a quantidade de posições disponíveis pode sofrer alterações conforme o preenchimento das vagas.

Há oportunidades para analista de sistemas, coordenador financeiro, assistente de operações, assistente administrativo de logística, operador de loja, analista administrativo, auxiliar de manutenção, auxiliar logístico, operador de atendimento, operador de caixa, seguros gerais, analista de custos sênior, assistente executiva bilíngue, analista de indicadores, técnico de operações, shopper, estagiário em recursos humanos, líder de contas, vendedor externo, analista de crédito, entre outras.

O cargo de maior destaque é o de auxiliar logístico, que exige ensino médio completo. O profissional é responsável pela separação de materiais, carga e descarga e identificação de produtos. A jornada de trabalho e o salário variam de acordo com a empresa, assim como os benefícios oferecidos.

Técnicos em Segurança do Trabalho também tem muitas oportunidades a sua espera. Para o cargo, que prevê inspeção, análise de condições ambientais, apoio à CIPA e SIPAT, entre outros, é desejável experiência na função e formação técnica na área.

Como se inscrever nas vagas de emprego oferecidas pela Adecco

Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever pelo site www.infojobs.com.br/adecco ou pelo site da Adecco. Basta cadastrar o currículo e as informações solicitadas.

Lembrando que os candidatos já cadastrados no site Infojobs podem apenas atualizar os dados pessoais ou profissionais, se necessário, e selecionar a vaga desejada.

