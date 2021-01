Adiado, novo 007 pode ter refilmagens para atualizar tecnologia

De acordo com o The Sun, o filme 007: Sem Tempo Para Morrer deve passar por refilmagens em breve. Segundo o site, após quase dois anos de atraso da data de lançamento da última aventura do espião vivido por Daniel Craig, os aparelhos eletrônicos e outros produtos presentes no longa estariam com tecnologias desatualizadas.

Dessa forma, haveria uma pressão por parte de grandes empresas que patrocinam a produção para pedir à Universal Pictures/MGM novas gravações ou edição de cenas, com os modelos que ainda não chegaram ao mercado, mas já anunciados por elas. A informação ainda não foi confirmada pelo estúdio.

“O problema é que alguns dos itens eram os mais recentes no momento das gravações iniciais. Porém, quando o filme for lançado, vai parecer que Daniel Craig e todos os outros membros do elenco estarão utilizando objetos que já foram lançados há anos. Esse realmente não é o objetivo desses negócios”, comentou uma fonte anônima ao veículo.

007: Sem Tempo Para MorrerFonte: IMDb/Reprodução

“As grandes empresas de tecnologia querem que as estrelas tenham todos os novos produtos promissores para ajudar a promovê-los e vendê-los aos fãs. Isso significa que algumas das cenas terão que ser editadas com muito cuidado e analisadas para que sejam atualizadas. Todo mundo sabe que James Bond sempre carrega o kit mais recente com ele”, completou.

Nesse sentido, apesar de detalhes sobre os contratos existentes serem mantidos em segredo, é sabido que a Nokia forneceu aparelhos que estarão no filme e deverão ser honrados. Além desta, estava previsto a aparição de relógios Omega, champanhe Bollinger e calçados Adidas.

A franquia 007 tem vários acordos envolvendo o marketing de celulares, artigos de vestuário, carros e outros tipos, que inclusive caracterizam os “gadgets” de James Bond. Essa estratégia ajuda a financiar os custos de produção, estes que só aumentam com a dificuldade do longa em chegar nas telonas, devido à pandemia.