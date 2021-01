ADICIONAL do auxílio de R$1.200 é pago em 2021; veja como sacar

O pagamento da extensão do auxílio emergencial por meio de saques no valor de R$300 está quase chegando ao fim. Até o momento, estão confirmadas, no total, mais quatro parcelas do auxílio no valor de R$300. Dessa forma, foi pago um adicional de R$ 1.200 do benefício até dezembro. Neste mês de janeiro, o valor é liberado para saques.

O total de beneficiários elegíveis que não participam do Bolsa Família soma 48 milhões de pessoas, isso significa que apenas 56,25% dos aprovados receberão as quatro parcelas de R$ 300.

Muitos não receberão as parcelas extras

Mesmo sendo prorrogado o auxílio emergencial por mais quatro parcelas, no valor de R$300, muitos beneficiários vão ter direito a menos parcelas da prorrogação anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro.

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho: 6 parcelas

Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

De acordo com o Governo, quem contestou via plataforma digital entre 20 de julho e 25 de agosto, e for considerado elegível, receberá no total 4 parcelas de R$ 600, começando a partir do Ciclo 3.