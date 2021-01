Adilson Batista é internado em Curitiba após sofrer um infarto

O técnico Adilson Batista, ex-Cruzeiro, sofreu um infarto na quinta-feira, 14 de janeiro, e foi internado no Hospital Cardiológico Costantini, em Curitiba. Segundo sua assessoria, o quadro do treinador é estável e ele passa bem no momento.

Adilson está em observação e está na UTI do hospital e pode ter de passar por um procedimento cirúrgico. O treinador teve como último trabalho no futebol a passagem pelo Cruzeiro do fim de 2019 até março de 2020, quando foi demitido. A informação foi veiculada pelo site UmDoisEsportes e confirmada pelo L!.

O treinador, de 52 anos, teve passagens marcantes como jogador por Cruzeiro, Inter, Atlético-MG e Grêmio, onde foi capitão da conquista da Libertadores, em 1995. Ele também autou no futebol japonês antes de encerrar a carreira no Corinthians, em 2001.

-Informamos que Adilson Batista sofreu um infarto ontem (quinta-feira, 14) em Curitiba. Foi socorrido e fez alguns exames e foi transferido para o Hospital Cardiológico Constanini onde fez dois cateterismo. No momento ele está bem e em observação na UTI. Ele deverá fazer uma cirurgia nos próximos dias-disse sua assessoria em nota à imprensa. .