Adilson Batista se recupera de infarto e pode deixar a UTI neste domingo

Após sofrer um infarto na última quinta-feira, o técnico Adilson Batista, ex-Cruzeiro, vem mostrado melhora no seu quadro e deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste domingo. De acordo com a família do técnico, ele passou por dois cateterismos e vem se recuperado bem, mas deve ficar em observação por mais duas semanas. A informação é do Globo Esporte Paraná.

O médico que operou Adilson no Hospital Cardiológico Constantini, em Curitiba, confirmou que o técnico está “consciente, conversando na UTI e deve ser avaliado para ir para o quarto neste sábado ou domingo”.

Adilson Batista está com 52 anos e sem clube desde que saiu do Cruzeiro em março de 2020. Em suas redes sociais, o clube desejou pronta recuperação ao técnico.