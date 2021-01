Administração e a Resiliência Estratégica

Administração no mercado atual e a adaptabilidade das empresas

A administração de uma empresa na atualidade é feita de forma segmentada. Bem como, flexível. Isso, quando comparado com a administração de tempos atrás. Uma vez que o mercado atual demanda flexibilidade e adaptabilidade das empresas.

Sendo assim, a administração precisa se adaptar, ao passo que torne a resiliência um valor implícito na rotina da empresa. Por isso, é fundamental que uma empresa no mercado atual faça uso estratégico de ferramentas de mercado. Bem como administre o capital humano de forma assertiva e direcionada.

Conhecimentos e habilidades na era digital

Na atualidade, os conhecimentos e habilidades das pessoas estão ganhando destaque, o que é uma subversão a ordem quando pensamos no mercado tradicional. Ou seja, anterior à era digital.

Isso porque na atualidade é notável que as habilidades interpessoais, bem como a capacidade de adaptar-se ao novo, torna a empresa muito mais produtiva do que exatamente, ou somente, os conhecimentos técnicos de uma pessoa. Todavia, é uma obviedade que os conhecimentos são necessários, principalmente em algumas áreas específicas.

Resiliência como valor no mercado atual

No entanto, muitas empresas estão priorizando as suas contratações de acordo com o perfil do candidato. Ao passo que suas habilidades, competências e ideias possuam mais valor do que exatamente o local onde esse funcionário em potencial estudou, ou as empresas pelas quais ele passou.

Uma vez que nessa nova maneira de ver o potencial humano, é entendível que o conhecimento pode ser melhorado e o trabalho repassado. Porém, uma pessoa que possui uma flexibilidade e uma liderança inata tem mais chance de agregar valor ao negócio. Sendo assim, a administração de pessoas também está bem flexível para atender às demandas atuais tão inovadoras e disruptivas.