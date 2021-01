Luciano Huck assumiu que compartilha do hábito brasileiro de reciclar embalagens de vidro, especialmente as com queijos cremosos, no Caldeirão deste sábado (30). Ele voltou a dividir um pouco de sua intimidade durante o quadro Tem ou Não Tem sobre economia doméstica. “Adoro copo de requeijão”, surpreendeu o marido de Angélica.

De cara, o game show desafiou os participantes a adivinharam quais são os oito produtos que os 100 brasileiros entrevistados pelo programa mais reaproveitam os frascos. A representante da família Rosa citou o ingrediente culinário, arrancando a confissão do apresentador.

Ele também confessou que as latas de achocolatado também ganham um destino diferente da lata de lixo em sua casa. “A gente põe moedas ali dentro e balança quando o cachorro faz algo errado. Está funcionando. Só de colocar em cima da mesa eles respeitam. É uma terapia canina”, disparou o pai de Joaquim, Benício e Eva.

Huck ainda entregou uma mania peculiar quando um dos integrantes da família Genta citou preferência nacional pelos potes de sorvete. “Toda vez que vou na casa de uma pessoa gravar, eu peço para fotografar a geladeira. Eu tenho uma série de fotos, não tem uma residência que não tenha um desses com algo que não é sorvete dentro”, arrematou o artista.