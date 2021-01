Advogada, ex-BBB Gizelly Bicalho oferece serviços a Duda Reis de graça · .

Participante do Big Brother Brasil 20, Gizelly Bicalho contou que enviou mensagem a Duda Reis e ofereceu seus serviços jurídicos gratuitamente. Ela é advogada criminalista e quer ajudar a influenciadora digital no caso envolvendo Nego do Borel. A ex do cantor pretende ir à delegacia e solicitar medidas protetivas contra o funkeiro.

“Mandei DM para Duda Reis hoje cedo, mas ela não viu. Podem me ajudar a falar com ela? Se ele tem advogada, você também tem porque eu estou à disposição para advogar para você”, escreveu a ex-BBB em um comentário no perfil no Instagram.

Ao lado de Marcela Mc Gowan e Izabella Borges, Gizelly lançou no ano passado o Sentinelas, projeto criado com o objetivo de orientar mulheres sobre violência doméstica, empoderamento feminino, saúde e autoconhecimento, entre outros assuntos.

A ideia, segundo a campanha, é “fortalecer a união entre as mulheres” por meio de dicas e orientações nas redes sociais. Em uma postagem nesta quarta (13), o perfil explica, por exemplo, por que vítimas de violência permanecem em relacionamentos tóxicos e violentos. Medo, desinformação, dependência, vergonha e culpa são alguns dos motivos apontados pelo Sentinelas.

Relacionamento abusivo

Na terça (12), Duda Reis abriu o jogo sobre momentos conturbados que viveu enquanto namorava Nego do Borel. A atriz disse que vivia um relacionamento abusivo e expôs traições do funkeiro. O casal rompeu o noivado em dezembro do ano passado.

Duda caiu no choro, afirmou que estava recebendo vários mensagens expondo traições do músico e citou momentos de agressividade envolvendo o ex-noivo. “E eu que achava normal quando a pessoa quebrava a casa pra não me quebrar? Tenso. E os históricos com as ex são os mesmos. Nada mudou”, lamentou.

Ela acusou o artista de tê-la ameaçado de agressão e reforçou que iria buscar a Justiça por medidas protetivas. “Eu preciso, eu temo pela minha vida, eu temo pela minha segurança, sim. Eu sei como a pessoa é. Eu não sou louca, eu não sou mentirosa. Eu sei o que eu vivi, eu sei o medo que dá”, concluiu. “Eu não sei o que a pessoa é capaz de fazer”, desabafou.

A atriz demonstrou alívio por ter conseguido se livrar da relação que tinha com Nego. “Eu cansei, galera, e é isso! Essa é a nova Duda, estou na minha essência e não tenho mais medo de ninguém, não. Vivi um relacionamento abusivo que me custa altas terapias e tratamentos pra me curar e hoje saí disso, graças a Deus.”