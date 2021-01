Afastado pela pandemia, Lombardi volta ao Balanço Geral por holograma · .

Renato Lombardi voltará ao estúdio do Balanço Geral SP nesta segunda-feira (18). Mas ele não estará em carne e osso, tampouco por telão. Ao vivo, ele aparecerá ao lado de Reinaldo Gottino e Fabíola Reipert por holograma.

O comentarista foi afastado pela Record no início da pandemia no Brasil, em março do ano passado, e chegou a retornar à sede da emissora na Barra Funda em outubro, mas a passagem presencial durou menos de um mês: em novembro, após Luiz Bacci testar positivo para a Covid-19, os jornalistas veteranos foram novamente mandados para casa.

O holograma se tornou possível agora graças a um investimento por parte da emissora, que será a primeira do país a colocar em estúdio um apresentador ao vivo, diariamente, no comando de um programa com essa tecnologia.

Desde março, Lombardi tem feito seus comentários no Balanço Geral de maneira remota, aparecendo no telão da atração.

Para colocá-lo novamente em estúdio, foi necessário que o departamento de engenharia da Record montasse um pequeno estúdio com chroma key na casa do jornalista, com os sinais enviados por um mochilink –equipamento que permite a transmissão fora da base da emissora em tempo hábil.

Os pilotos foram gravados nesta semana, e a equipe fez todos os ajustes de imagem, som e velocidade da transmissão de dados para que a presença de Lombardi ao vivo e em tempo real se torne verossímil aos olhos do público.

“Nos últimos meses enfrentamos os mais diversos desafios e encaramos isso como uma oportunidade para aprimorarmos nossa estrutura, além de testar novas tecnologias e fazer uso criativo delas. Uma dessas ideias foi adotar a holografia, antes usada apenas ocasionalmente na TV, em um programa diário e ao vivo. Assim, a audiência terá uma experiência mais próxima do real, ao mesmo tempo em que mantemos os protocolos de segurança”, disse Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record, em nota.