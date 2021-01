Afastado por lesão desde novembro, Wesley abre 2021 com atividade no campo da Academia

Um dos destaques do Palmeiras no ano passado, o atacante Wesley vem desfalcado o time por lesão desde o começo de novembro. Em processo de recuperação de cirurgia, o jovem neste sábado realizou atividade em campo no primeiro treinamento de 2021.

Wesley não joga desde o dia 5 de novembro, data em que foi escalado como titular no triunfo por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Lesionado na partida que marcou a estreia de Abel Ferreira, disputada no Allianz Parque, o atacante precisou passar por cirurgia no joelho esquerdo.

Neste sábado, acompanhado por Alanzinho, Wesley fez parte da recuperação em campo, sob supervisão dos fisioterapeutas do Núcleo de Saúde e Performance. O meia sofreu fratura na perna esquerda durante empréstimo ao Guarani, mas realizará o processo de reabilitação na Academia de Futebol.

Integrado ao elenco principal após empréstimo ao Vitória, Wesley fazia uma temporada consistente e vinha em ascensão até sofrer a lesão no joelho. O jovem de 21 anos, boa alternativa como atacante de beirada, era titular e acumulava quatro gols em 23 partidas no ano passado.

Ainda sem Wesley, o Palmeiras se prepara para disputar as semifinais da Copa Libertadores. Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, o time comandado por Abel Ferreira entra em campo para enfrentar o River Plate, no Estádio Libertadores de América.

Finalista da Copa do Brasil, o Palmeiras ainda encara o Grêmio nos dias 3 e 10 de fevereiro, com mandos de campo a serem definidos pela CBF por sorteio. Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde pega Sport às 19 horas do próximo sábado, na Ilha do Retiro.