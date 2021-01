Afinal, Gabigol e Pedro podem jogar juntos no Flamengo? Veja os números da dupla de artilheiros rubro-negros

A discussão já é antiga, tendo início com a chegada do centroavante vindo da Fiorentina (ITA) ao Ninho do Urubu, em janeiro de 2019. Passados 12 meses e muitos gols, o questionamento ainda persiste. Afinal, Gabigol e Pedro podem formar um ataque eficiente? Por mais que os atacantes envolvidos e os três técnicos que comandaram o Fla neste período digam que sim, o fato é que os artilheiros rubro-negros tiveram poucas chances lado a lado. Como titulares desde o início, foram apenas quatro partidas. Já com um ou outro saindo do banco foram mais 16. Ou seja, 20 de 60 jogos que o clube fez na temporada.

As rodadas recentes, nas quais Rogério Ceni deixou Gabigol entre os reservas e subutilizou o camisa 9, o técnico até foi questionado sobre a possibilidade de escalar os dois atletas, mas afirmou que, por ora, não teve tempo de treinar esta formação. Quem mais escalou a dupla de atacantes como titulares foi Jorge Jesus, em três oportunidades. Já Dome Torrent fez essa opção uma vez.

Abaixo, o LANCE!, traz detalhes de como a dupla foi utilizado pelo Flamengo ao longo da atual temporada, a qual o título do Brasileirão segue em disputa e, por conta da pausa pela pandemia do novo coronavírus, terminará em fevereiro.

> Confira a tabela completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!

Nas 20 partidas citadas acima, Pedro e Gabigol estiveram em campo juntos por 585 minutos. Neste período, o camisa 9 marcou 10 gols com a companhia do centroavante de característica menos móvel que, por sua vez, balançou as redes adversárias em cinco oportunidades tendo a parceria do veloz Gabriel.

Pedro, com 21 gols, e Gabigol, com 20, são os artilheiros do Flamengo na atual temporada, acompanhados de perto por Bruno Henrique, que tem 18 gols.

O QUE DIZ O TÉCNICO ROGÉRIO CENI?

Ao ser apresentado no Ninho do Urubu, Rogério Ceni, obviamente, foi questionado sobre a possibilidade de atuar com os atacantes junto. Assim como seus antecessores, afirmou que sim, mas também ressaltou que, por conta da qualidade do elenco rubro-negro, alguém bom teria que ficar de fora.

– Gabigol e Pedro podem jogar juntos, sem dúvida nenhuma. Os bons podem ficar juntos, desde que cumpram funções. Aqui tem muitos bons. Alguns precisam ficar fora – disse Ceni em sua chegada ao clube, em 10 de novembro.

Ao longo dos dois meses de trabalho, contudo, ficou claro que a preferência do treinador é pela dupla de ataque formada por Bruno Henrique e Gabigol. Os dois foram os principais nomes do Flamengo na mágica temporada de 2019, e contam com a confiança de Rogério Ceni. No último Fla-Flu, quando deixou o camisa 9 no banco, dando oportunidade a Pedro entre os titulares, o técnico

falou sobre a disputa e as possibilidades que o grupo lhe oferece no ataque.

> COLUNA DE VÍDEO: L! analisa motivos para a má fase do Flamengo

Sobre utilizar Pedro e Gabigol juntos – o que ainda não aconteceu com Rogério Ceni -, o técnico disse que ainda não houve tempo para treinar esta formação.

– O Pedro foi contratado também, é um grande jogador e já vinha sendo titular do Flamengo. O Gabriel tem total condição, quando penso na minha equipe é ele e Bruno Henrique na frente, mas pelo o que o jogo oferecia, com uma defesa, colocamos o Gustavo Henrique, que tem um melhor jogo aéreo, o Pedro, para ser uma referência. Contra o Fluminense, eles (Gabigol e Bruno Henrique) estiveram distantes. Hoje optamos por essa formação – afirmou Rogério Ceni, após o Fla-Flu em que Gabigol ficou no banco, antes de seguir:

– O Pedro foi contratado por um valor expressivo, tem qualidades para ser titular do Flamengo, o que não diminui em nada a importância do Gabriel. Ainda não treinamos ainda o suficiente para jogar com os dois desde o início, para jogar 60, 70 minutos, acho que seria um risco – completou o técnico.

OS JOGOS QUE GABIGOL E PEDRO ATUARAM COMO TITULARES DO FLAMENGO:

Carioca, 22 de fevereiro de 2020 – 94′ juntos

Boavista 1×2 Flamengo

Gabriel Barbosa fez um gol

Recopa Sul-Americana, 26 de fevereiro de 2020 – 25′ juntos

Flamengo 3×0 Independiente Del Valle

Pedro saiu aos 25′ do 1ºT

Gabriel Barbosa fez um gol

Carioca, 12 de junho de 2020 – 84′ juntos

Fluminense 1×2 Flamengo

Pedro fez um gol e saiu aos 38′ do 2ºT

Libertadores, 30 de setembro de 2020 – 45′ juntos

Flamengo 4×0 Independiente Del Valle

Gabriel Barbosa saiu aos 45′ do 1ºT

Pedro fez um gol