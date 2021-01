Agência divulga 32 vagas de emprego

As vagas de emprego para Auxiliar de Produção estão disponíveis para diversos profissionais. A Fundação do Trabalho – Funtrab, fez a divulgação de 258 oportunidades para hoje (5), que podem ser conferidas na Agência da cidade de Campo Grande (MS).

Auxiliar de Produção

A Agência do Trabalhador da cidade de Campo Grande (MS) está com diversas vagas de emprego disponíveis hoje (5).

Ao todo são 258 oportunidades, que foram disponibilizadas pela Fundação do Trabalho – Funtrab, onde 32 são destinadas ao cargo de Auxiliar de Produção. Para as demais vagas, entre as funções estão:

Agente de Pátio;

Assistente Administrativo;

Auxiliar de Dentista;

Auxiliar de Limpeza;

Carpinteiro;

Cozinheiro de Restaurante;

Economista;

Farmacêutico;

Mecânico;

Operador de Caixa;

Pizzaiolo;

Sushiman;

Técnico em Enfermagem;

Tosador de animais;

Entre outras.

Como se inscrever

Para se inscrever a uma das vagas de emprego disponíveis na cidade de Campo Grande (MS) pela Funtrab, os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador, que fica localizada na Rua 13 de maio, nº 2773, com toda a documentação pessoal e Carteira Nacional de Trabalho.

O atendimento da Fundação do Trabalho é de segunda a sexta-feira, entre às 7h30 e 13h30, com retirada de senha. A partir das 13h30 o atendimento é somente para Seguro-Desemprego.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos!