Agência do Trabalhador de Cariacica divulga 230 oportunidades

A Agência do Trabalhador de Cariacica, no Espírito Santo, divulgou 230 oportunidades de emprego em todo o município. As vagas são variadas e oferecem muitas áreas de atuação. Confira, a seguir, mais informações sobre as chances e como se inscrever!

Agência do Trabalhador de Cariacica

A Agência do Trabalhador de Cariacica, município localizado no estado de Espírito Santo, anunciou 230 oportunidades de emprego em diferentes áreas do trabalho. Destas, 32 vagas estão sendo destinadas a PCD.

Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Motorista carreteiro;

Auxiliar administrativo;

Operador de máquinas;

Açougueiro.

Dentre as vagas disponíveis para Pessoas com Deficiência estão:

Empacotador;

Gari;

Atendimento ao cliente.

Todas as vagas estarão disponíveis até o dia 15 de janeiro. Além disso, há vagas para profissionais de qualquer nível de escolaridade.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis, os interessados deverão se candidatar de forma totalmente virtual e preencher seus dados no formulário que está disponível no site oficial da Prefeitura de Cariacica.

Após preencher todos os dados necessários, os candidatos devem enviar o formulário para o e-mail: [email protected]. No campo “Assunto”, os candidatos devem colocar o código da vaga desejada e a função.

Após essa etapa de inscrição, a Gecaper irá contatar o candidato para realizar a coleta de dados complementares e, posteriormente, o cadastro será enviado para a empresa.

Se o candidato tiver aprovação nesta fase, a empresa fará o contato para agendar uma entrevista.

No site da Prefeitura, os candidatos também encontrarão informações adicionais para a realização do seu cadastro.

