Agilson tem segredo cabeludo descoberto; saiba o que é · .

As escapadas de Agilson (Marcelo Médici) na calada da noite escondem um segredo cabeludo do irmão de Aparício (Alexandre Borges) em Haja Coração. O presidente do Grand Bazzar decidirá segui-lo e ficará escandalizado ao ver o que o engravatado faz. Ele é gogo boy em uma boate gay. As cenas vão ao ar a partir da próxima segunda (18) na novela das sete.

O almoxarife dopará a mulher com um spray que colocará em uma máscara. Lucrécia (Caudia Jimenez) estará, mais uma vez, louca para transar. No entanto, ela cairá no sono. O língua presa vai sair de fininho da mansão, sem desconfiar que o pai de Fedora (Tatá Werneck) estará na sua cola.

Aparício vai querer descobrir o segredo do irmão para chantageá-lo, já que os pais de Camila (Agatha Moreira) decidirão apoiar a filha dele na disputa pela presidência da empresa da família.

Na trama, o personagem de Marcelo Médici já apareceu fugindo de casa durante a madrugada. Enfim, novas pistas começarão a ir ao ar. Na sequência do flagrante que o pai de Fedora dará, o público ainda não verá a performance como gogo boy do marido de Lucrécia. Essas imagens serão vistas em breve, quando a personagem de Claudia Jimenez o pegar com a boca na botija.

Aparício seguirá o carro do irmão acompanhado de Ariovaldo (Duda Mamberti). Os dois vão estranhar ao vê-lo dançando e sacudindo os braços dentro do veíulo. Sozinho, o almoxarife falará em voz alta que está louco para “sacudir o esqueleto para valer”.

Duda Mamberti contracena com Alexandre Borges

Boate gay

Em seguida, ele entrará em uma boate. Aparício e Ariovaldo vão chegar em seguida à porta e serão avisados pelo segurança de que eles não têm cara de quem frequenta o local e devem ter se enganado.

“Que tipo de lugar é esse?”, perguntará o personagem de Alexandre Borges após dar alguns passos dentro do estabelecimento escuro e com música alta. Mas o choque dele será ainda maior quando der de cara com o parente.

Ele estará em uma situação inusitada, mas a novela não mostrará qual é, por enquanto. “Meu Deus! Não é possível! Cadê o celular? Preciso registrar isso!”, falará o marido de Teodora (Grace Gianoukas).

Mais para a frente, a trama mostrará que o pai de Camila se veste de policial e faz apresentações como gogo boy. Com o vídeo do segredo cabeludo na manga, Aparício usará o trunfo para obrigar o irmão e a cunhada a darem seu apoio a ele na briga pelo comando do Grand Bazzar.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A trama é do autor de Salve-se Quem Puder, Daniel Ortiz, trama que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar nos próximos meses. A Globo, entretanto, não confirma ainda o mês do retorno da história paralisada em março do ano passado devido à pandemia de Covid-19.

