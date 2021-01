Nesta terça-feira, o América-MG enfrentou o Brasil de Pelotas podendo encaminhar o título da Série B. Entretanto, a equipe não conseguiu sair do zero contra o time gaúcho, o que deixou o técnico Lisca muito irritado. Além de criticar a atuação do time, o treinador também disse que, com o tropeço, o Coelhão abre espaço para a Chapecoense.

“Foi uma atuação muito fraca da equipe. Nós não acertamos nada! Nem passe, nem cruzamento, nem chute. Fazem três jogos que os goleiros dos adversários pouco trabalham. Nosso desempenho realmente está muito baixo. Aproveito o espaço para pedir desculpa ao torcedor do América. A gente não está sabendo concluir as situações que são favoráveis para nós. Agora, deixamos a favor da Chapecoense”.



Foto: Divulgação/América-MG

O time de Santa Catarina, vice-líder da competição, está na cola do Coelho, e pode ultrapassá-lo ainda nesta rodada. Com dois pontos a menos, a Chape recebe a Ponte Preta nesta quinta-feira. Caso vença, retoma a liderança do Brasileirão Série B.

Além das críticas à atuação do América, Lisca também falou sobre projeções para o futuro. Os mineiros estão classificados para a disputa da primeira divisão na próxima temporada, mas o treinador afirma que, caso a equipe continue como está atualmente, terá dificuldades na elite.

“Precisamos evoluir muito, muito e muito para jogar uma série A condizente. Porque se jogarmos assim, dessa maneira e com esse poder ofensivo, nós não fazemos 30 pontos na série A”.