Agora no ‘BBB’, Projota assumiu paixão pelo Peixe ao L!: ‘Tive que esperar até 2012 para ver ganhar’

O rapper brasileiro Projota foi anunciado, nesta terça-feira, como novo participante do reality show “Big Brother Brasil 21” e promete se ser o representante futebolístico na atração. Apaixonado pelo Santos, o compositor participou de uma batalha de rimas, em 2012, no canal do LANCE! no YouTube e contou sua relação com o time do litoral paulista.

Confira a batalha entre o rapper Rashid, torcedor do Corinthians, e Projota, representante da Vila:

– Quero deixar isso claro mesmo, para não deixar dúvidas mesmo. Não assustar. E para entenderem que sou santista e estou falando de uma realidade como a deles – disse ele, ao explicar que suas canções vão além do clubismo.

Projota é um dos torcedores ilustres do Peixe e não deixa de compartilhar fotos com a camisa do clube nas redes sociais. Orgulhoso de ver o elenco liderado por Cuca, ele perderá a final da Libertadores, que será disputa contra o Palmeiras, no dia 30.

O rapper reconhece que, embora os dias atuais sejam de glórias, os santistas sofreram com a seca de títulos até a conquista da Copa Libertadores 2011, no elenco de Ganso, Neymar e companhia.

– Sofri por muitos anos por ser santista. Tentei segurar essa barra que foi. Tive que esperar até 2012 para ver meu time ganhar mesmo. Sofri pesado. Aí eu só sofria.

​Mesmo com a disputa de rimas, o clube de Projota acabou sendo eliminado da competição continental em 2012. No agregado, os Garotos da Vila perderam por 2 a 1 para o Timão, que acabou sagrando-se campeão naquela temporada.