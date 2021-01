‘Agressividade, cabeça fria e coração quente’: assista aos bastidores do Palmeiras contra o River Plate

O Palmeiras divulgou nesta quinta-feira (7), em seu canal oficial, os bastidores da épica vitória do clube por 3 a 0 sobre o River Plate, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores 2020.

Com mais uma preleção emocionada de Abel Ferreira, o vídeo mostra os momentos pré-jogo, desde a chegada da delegação na Argentina, até a comemoração do elenco pelo importante resultado conquistado em Avellaneda.

As imagens mostram, também, o beijo no escudo do Verdão feito pelo atacante Rony assim que vestiu a camisa para entrar em campo, e o pedido de ‘agressividade e foco no processo’ feito pelo português, que foi bem atendido pelos seus jogadores dentro de campo.

Assista ao vídeo completo dos bastidores da goleada do Verdão na Liberta: