Ahgora Sistemas divulga 30 vagas de emprego em Florianópolis

Ahgora Sistemas divulga a abertura de 30 oportunidades de emprego em Florianópolis. Os interessados podem realizar sua candidatura de maneira virtual. Confira, a seguir, mais informações sobre as vagas e como se inscrever!

Ahgora Sistemas divulga vagas de emprego

A Ahgora Sistemas, uma empresa que oferece serviços dentro do setor de Recursos Humanos, está com novas oportunidades de emprego para diversos cargos. Ao todo, a empresa está com 30 vagas em aberto na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

Veja, abaixo, quais são os cargos disponíveis na empresa:

Engenheiro de Dados;

Consultor de Vendas;

Analista de Segurança da Informação;

Assistente Financeiro;

Cientista de Dados;

Desenvolvedor Full Stack;

Analista de Marketing;

Gerente de Customer Success;

Analista de Service Desk.

Além disso, a Ahgora Sistemas também está oferecendo cargos de estágio nos seguintes setores:

Comércio Interno;

Atendimento;

Gestão de Qualidade;

Marketing Institucional;

Marketing Performance.

Há, ainda, uma vaga disponível em São Paulo para o cargo de Executivo Comercial Hunter.

Todas as oportunidades e informações adicionais podem ser visualizadas por meio do site.

Como se inscrever

Para se inscrever em algum dos cargos ofertados pela empresa, os interessados devem acessar o site, procurar a vaga desejada e realizar a candidatura.

