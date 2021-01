Ainda dá? Palmeiras precisa quebrar supertabu de 48 anos para ainda sonhar com título do Campeonato Brasileiro

Finalista da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, o Palmeiras ainda não desistiu do sonho de conquistar o Campeonato Brasileiro.

Com 51 pontos, o time de Abel Ferreira tem oito de diferença para o líder Internacional e ocupa a quinta colocação.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Neste domingo, com uma equipe bem alternativa por conta da disputa da final da Libertadores, que acontecerá no próximo dia 30, o Palmeiras enfrentará o Ceará, no Castelão, a partir das 16h.

Para ainda sonhar com o título, o Verdão precisa da vitória. Mas, para isso, terá de quebrar um tabu bastante longo.

play 1:02 Patrocinadora alviverde participou de ‘live’ nas redes sociais na última terça-feira

A última vez que o Palmeiras venceu o Ceará, em Campeonatos Brasileiros, fora de casa, aconteceu em 1973, ano no qual o Verdão ficou com o título do torneio nacional. Na oportunidade, Leivinha e Careca garantiram a vitória do time paulista.

Além deste triunfo, a última vitória no geral do Palmeiras sob o Ceará, no Nordeste, aconteceu em 1997, ainda pela Copa do Brasil, por 5 a 2.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

As duas equipes se enfrentaram três vezes nesta temporada. Pelo Campeonato Brasileiro, no 1° turno, no Allianz Parque, o Alviverde venceu por 2 a 1. Na Copa do Brasil, vitória do Palmeiras, em São Paulo, por 3 a 0. No Ceará, houve empate em 2 a 2.