Airbnb cancela reservas em Washington no dia da posse de Joe Biden

O Airbnb está bloqueando as reservas em Washington nas datas que antecedem a posse do presidente norte-americano Joe Biden no dia 20 de janeiro. Todas as reservas existentes também foram canceladas com reembolso total aos hóspedes.

A plataforma informa ter o conhecimento de que “milícias armadas e grupos de ódio” estariam usando o serviço para se hospedar na capital norte-americana. Bem como, eles estariam planejando ações violentas para impedir a cerimônia.

Em nota, o Airbnb novamente condenou as manifestações violentas que ocorreram no Capitólio no último dia 6 de janeiro. Assim, revelou que a plataforma está atuando “para banir membros da máfia que atacaram a sede do Congresso norte-americano”.

Airbnb quer evitar possíveis tumultos durante a cerimônia no dia 20 de janeiro.Fonte: City Jam/Reprodução

Menos radical, o rival VRBO está apenas encorajando o cancelamento as reservas durante o período. Eles recomendam que o cancelamento ocorra somente se o proprietário acreditar que os hóspedes estejam violando alguma das políticas do site.

A Expedia, companhia que gerencia a plataforma, emitiu também uma nota sobre o assunto. Ela afirma estar trabalhando em “parceria com o governo e a polícia local para proteger a capital norte-americana antes da posse presidencial”.

A empresa destaca que haverá uma análise mais rigorosa das novas reservas em Washington até o dia 24 de janeiro. Por fim, quando identificarem algum risco, o VRBO tomará “as ações adequadas em coordenação com as autoridades policiais”.

Facebook também está bloqueando eventos suspeitos na rede social.Fonte: News Galiyara/Reprodução

Facebook cancela eventos em Washington

O Facebook anunciou que está bloqueando a criação de qualquer evento próximo a Casa Branca ou do Capitólio no dia da posse de Joe Biden. Assim como o Airbnb, a rede social quer evitar a organização de novos protestos violentos durante o evento.

Na última sexta-feira (15), a companhia informou que está fazendo uma varredura em todos os eventos relacionados à cerimônia de posse. Dessa forma, ela irá excluir todos aqueles que violarem as regras da plataforma.