Ajax oficializa contratação de Haller, ex-West Ham

O Ajax bateu o martelo nesta sexta-feira e oficializou a contratação de Haller. O atacante defendia o West Ham, da Inglaterra, e tinha contrato até o final de 2024. O clube holandês desembolsou 22,5 milhões de euros (cerca de R$ 147 milhões).

“Esse é um clube em que eu posso competir na Champions League e disputar títulos em todas as temporadas. É essa mentalidade vencedora que casa comigo”, disse o atacante com nacionalidade francesa e marfinense.

Haller chamou a atenção do velho continente na temporada 2017/18 e 2018/19, quando defendia o Eintracht Frankfurt. Na terra da rainha, o atacante não vingou e anotou apenas 14 gols em 54 jogos.

A queda de rendimento na Inglaterra baixou o valor de Haller, que havia sido contratado pelo West Ham por 50 milhões de euros e agora o Ajax levou pela metade.

Bonjour @HallerSeb 😍

Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 8, 2021