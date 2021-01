Al Nasr não aceita condições, e Everton Ribeiro permanece no Flamengo

Após longa negociação, Al Nasr e Flamengo não chegaram a um acordo pela transferência de Everton Ribeiro. O clube dos Emirados Árabes Unidos não aceitou as condições impostas pela diretoria rubro-negra e desistiu da contratação do meia. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal “O DIA”.

Após chegar a autorizar a venda do jogador no início do mês, o Flamengo aumentou a pedida nesta quarta-feira para 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões), entre pagamento e bonificações. O Al Nasr, que já tinha um acordo com Everton Ribeiro, considerou muito alto o valor pedido pela diretoria rubro-negra para um atleta de 31 anos.

O Flamengo, por sua vez, tratou a negociação com cautela, sem urgência em vender. Em janeiro, o clube já negociou os jovens Lincoln e Yuri César por um total de R$ 42 milhões e ainda tem negociação por Michael em andamento. O orçamento de 2021 prevê a arrecadação de R$ 50 milhões em venda de atletas na primeira janela de transferências do ano.

Em Porto Alegre com o restante da delegação do Flamengo, Everton Ribeiro estará em campo nesta quinta-feira para encarar o Grêmio. A partida – atrasada da 23ª rodada do Brasileirão – está marcada para começar às 20h (de Brasília) e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.