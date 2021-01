Al Nasr prepara proposta de quase R$ 40 milhões por Everton Ribeiro, revela Nicola

Um dos pilares do Flamengo na avassaladora temporada de 2019, Everton Ribeiro já sofre com as críticas pelos tropeços recentes da equipe. Nem mesmo isso, contudo, fechou as portas do meia no mercado de bola.

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, divulgadas em seu canal no Youtube, o meia entrou novamente na mira do Al Nasr, e equipe dos Emirados Árabes considera uma nova investida para tirar o jogador do Ninho do Urubu.

Segundo pessoas próximas ao meio-campista, uma proposta na casa dos 7 milhões de dólares (cerca de R$ 37 milhões). De acordo com o portal UOL, a oferta ainda não está nas mãos da diretoria do Flamengo, mas a expectativa é de que seja oficializada a qualquer momento.

O Rubro-Negro recusou ainda em 2020 uma proposta do mesmo Al Nasr por Everton Ribeiro, que girou na casa dos R$ 20 milhões, e foi considera baixa.

Até mesmo este novo valor acenado pelos árabes ainda não seduz os flamenguistas, que esperam um aporte financeiro maior para considerar negociar o meia.

Aos 31 anos, Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017 após passagem marcante de duas temporadas pelos Emirados Árabes, mas defendendo o Al-Ahli. Na Gávea, o meia faturou em 2019 o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores, além de outros títulos importantes como Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

O contrato do jogador com o Rubro-Negro foi renovado em 2019, e tem validade até dezembro de 2023.