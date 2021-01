Alan Ruschel diz que ‘cravou’ mais uma vez nome na história da Chape e rememora companheiros de 2016: ‘Eternamente no coração’

O título da Série B é da Chapecoense. Em uma última rodada emocionante e decidida no último minuto, o Verdão do Oeste venceu o Confiança por 3 a 1, tirou o título do América-MG nos gols pró e conquistou sua primeira taça nacional.

Depois da partida, Alan Ruschel, capitão da Chapecoense, falou sobre as dificuldades, principalmente a salarial, que o clube passou durante a competição e, mesmo assim, conquistou o acesso à Série A do Brasileirão e o título.

“Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, de primeiro ter me dado saúde e discernimento para entender o que aconteceu durante o ano aqui dentro. A gente sabe que não foi fácil, pelas dificuldades que a gente enfrentou, não é segredo para ninguém, dificuldade salarial que a gente teve, pessoal que chegou agora, com 8 meses de atraso, e quem está há 18 meses com salário e imagem atrasada”, começou por afirmar, antes de exaltar a equipe de 2016, em que Alan fez parte e foi um dos sobreviventes do trágico acidente envolvendo o elenco da Chape.

“Não é fácil mesmo. Falei lá dentro que me sentia muito orgulhoso de fazer parte desse grupo. Não sabia se ia permanecer, não sei, porque meu contrato se encerra amanhã. Mas que eu levaria esse grupo comigo para onde quer que eu fosse, assim como aquele grupo de 2016, que é um grupo que vai ficar eternamente no coração”, complementou.

Alan Ruschel é o capitão do atual elenco da Chapecoense Gazeta Press

Em seguida, o lateral exaltou o fato de fazer parte, mais uma vez, de um elenco vencedor da equipe catarinense. No entanto, Alan se mostrou irritado e pediu respeito das pessoas de Chapecó.

“Estou muito feliz de ter feito parte desse grupo, de ter cravado mais uma vez meu nome na história do clube. Pessoas aqui de Chapecó têm que aprender a me respeitar, porque além da vida do atleta, existe o ser humano, que as pessoas não respeitam. É preciso respeitar quem tem história, principalmente de conquistas, e eu aqui dentro tenho, então é preciso me respeitar”.



Por fim, Alan Ruschel falou sobre o sofrimento da partida e afirmou que se não fosse da forma que foi, não teria a cara da Chapecoense.

“Se não for sofrido, não é Chapecoense. Foi do jeito que tinha que ser, do jeito que foi. A gente fez 1 a 0, começou muito bem o jogo, acabou errando uns lances, tomou o gol de empate. Mas não desistimos e acabamos sendo coroados, com um gol no final do jogo. Essa vitória é dedicada ao Paulo Magno, que infelizmente nos deixou. A gente sabe o quanto ele batalhou e sofreu para ajeitar o clube, estava tentando, então a gente dedica essa vitória a ele”, finalizou.