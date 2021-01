Alberto arranca os cabelos ao descobrir que deixou Cassiano rico · .

Alberto (Igor Rickli) dará mais um chilique ao descobrir que a explosão na mina deixou Cassiano (Henri Castelli) podre de rico em Flor do Caribe. O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) arrancará os cabelos ao ser informado por Silvestre (Wilson Rabelo) que os explosivos revelaram um veio de turmalina paraíba na novela das seis. “Não deve ser pouca coisa”, dirá o trabalhador.

O herdeiro dos Albuquerque chantageou o minerador para sabotar as escavações na mina de tungstênio comprada por Duque (Jean Pierre Noher). A detonação chegou a atingir o irmão de Taís (Débora Nascimento) em cheio, mas ele conseguiu escapar com vida do atentado –de quebra, Samuel (Juca de Oliveira) percebeu que a bomba tinha aberto caminho para pedras preciosas.

O filho de Guiomar (Claudia Netto) ficará com a pulga atrás da orelha diante dos inúmeros pedidos de demissão que receberá nas cenas que serão exibidas no próximo dia 3. Certo de que extraiu até o último grama de minério de Vila dos Ventos, ele pressionará o comparsa a entregar os planos do galã de Henri Castelli.

“Seu Alberto, eu não posso ficar largando o serviço à toa”, reclamará Silvestre, que se encontrará com o antagonista vivido por Igor Rickli na beira de uma estrada. “Vamos abaixar essa bola, porque você tem o rabo preso, e quem manda aqui sou eu. Começa me falando por que Cassiano está contratando tanta gente para explorar aquela mina?”, exigirá o playboy.

O operário insistirá que não tem nenhuma informação privilegiada sobre a mina. “Silveste, a essa hora você vai subestimar a minha inteligência?”, vociferará o pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel), cada vez mais irritado.

Puxada de tapete

Contra a parede, Silvestre confessará que encontraram uma pedra mais cara do que o diamante depois que ele mandou Cassiano pelos ares. “Você não pode estar falando sério. Como que eles acharam turmalina paraíba naquela mina que não rendia mais nada? Quanto é que eles já extraíram de lá?”, se espantará Alberto.

O peão tentará tirar o corpo fora, com medo de que o namorado de Ester (Grazi Massafera) note a presença de um traidor em sua escavação. “Não banca o malandro para cima de mim porque eu acabo com a sua raça se descobrir que você se bandeou para o lado do Cassiano”, insistirá o mauricinho.

“Eu não sei de nada mesmo, mas pela quantidade de gente que ele está contratando para explorar a mina, não deve ser pouca coisa, não”, entregará o personagem de Wilson Rabelo, que presenciará mais um escândalo do empresário.

Com sangue nos olhos, Alberto ligará para os seus advogados a fim de desfazer a venda da mina. “Alô, Eric [Henrique Taxman], eu preciso que você vá até o Grupo Albuquerque. Não interessa se você está atendendo alguém. Eu preciso que você vá até a empresa agora”, gritará ele, ao telefone.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.